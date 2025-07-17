фото: ДСНС України

Через атаку дронів у Кривому Розі виникла пожежа, рятувальники оперативно приборкали вогонь, одна жінка отримала поранення

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Regionews.

У Кривому Розі внаслідок ранкової атаки російських дронів сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В результаті події постраждала 43-річна місцева мешканка. Їй надали необхідну допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу постраждала 43-річна мешканка Кривого Рогу

Для ліквідації пожежі було залучено 33 працівники ДСНС та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Пожежники швидко взяли ситуацію під контроль і запобігли розповсюдженню вогню.

Окрім ліквідації пожежі, на місці інциденту працювали психологи ДСНС, які надали підтримку постраждалим та свідкам події. Вони допомагали знизити рівень стресу та надали першу психологічну допомогу.

Наразі тривають заходи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо про нічну атаку дронів: ППО приземлила понад 40 "шахедів" та БпЛА-імітаторів. Раніше повідомлялося, росіяни вдарили "шахедами" по Дніпру: є жертва, 5 людей поранені.