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17 июля 2025, 13:10

ГСЧС обнародовала кадры после удара по Кривому Рогу: ранена 43-летняя женщина

17 июля 2025, 13:10
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фото: ГСЧС Украины
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Из-за атаки дронов в Кривом Роге возник пожар, спасатели оперативно потушили огонь, одна женщина получила ранения

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Regionews.

В Кривом Роге в результате утренней атаки российских дронов произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В результате происшествия пострадала 43-летняя местная жительница. Ей оказали необходимую помощь на месте.

В результате обстрела пострадала 43-летняя жительница Кривого Рога

Для ликвидации пожара были привлечены 33 работника ГСЧС и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Пожарные быстро взяли ситуацию под контроль и предотвратили распространение огня.

Кроме ликвидации пожара, на месте инцидента работали психологи ГСЧС, оказавшие поддержку пострадавшим и свидетелям происшествия. Они помогали снизить уровень стресса и оказали первую психологическую помощь.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки.

Напомним о ночной атаке дронов: ПВО приземлило более 40 "шахедов" и БпЛА-имитаторов. Ранее сообщалось, что россияне ударили "шахедами" по Днепру: есть жертва, 5 человек ранены.

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Кривой Рог УДАР шахед атака Днепропетровская область пострадавшая женщина спасатели психологи
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