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17 липня 2025, 09:10

Нічна атака дронів: ППО приземлила понад 40 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

17 липня 2025, 09:10
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 17 липня російська армія випустила по Україні 64 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 36 дронів, ще п'ять — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ (59 із них — "шахеди").

Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані влучання 23 БпЛА у пʼяти локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, ще п’ятеро людей постраждали.

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