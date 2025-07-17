Росіяни вдарили "шахедами" по Дніпру: є жертва, 5 людей поранені

фото: Сергій Лисак

Вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, ще п’ятеро людей постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За даними військових, в області вдалося знищити 22 ворожі БпЛА. Внаслідок атаки у Дніпрі виникли декілька пожеж, пошкоджені підприємства.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", — поінформував Сергій Лисак.

Також пожежі виникли у Дніпровському районі. У Солонянській та Слобожанській громадах понівечені господарська споруда та теплиця.