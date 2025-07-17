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17 липня 2025, 07:55

Росіяни вдарили "шахедами" по Дніпру: є жертва, 5 людей поранені

17 липня 2025, 07:55
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фото: Сергій Лисак
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Вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, ще п’ятеро людей постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За даними військових, в області вдалося знищити 22 ворожі БпЛА. Внаслідок атаки у Дніпрі виникли декілька пожеж, пошкоджені підприємства.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", — поінформував Сергій Лисак.

Також пожежі виникли у Дніпровському районі. У Солонянській та Слобожанській громадах понівечені господарська споруда та теплиця.

Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль. Поранення дістали пʼятеро людей — рятувальники та місцеві жителі.

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РФ війна Дніпро Дніпропетровська область жертва БПЛА атака Лисак Сергій Петрович постраждалі шахед
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