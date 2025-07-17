Росіяни вдарили "шахедами" по Дніпру: є жертва, 5 людей поранені
Вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, ще п’ятеро людей постраждали
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За даними військових, в області вдалося знищити 22 ворожі БпЛА. Внаслідок атаки у Дніпрі виникли декілька пожеж, пошкоджені підприємства.
"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", — поінформував Сергій Лисак.
Також пожежі виникли у Дніпровському районі. У Солонянській та Слобожанській громадах понівечені господарська споруда та теплиця.
Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль. Поранення дістали пʼятеро людей — рятувальники та місцеві жителі.