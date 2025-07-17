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17 липня 2025, 11:11

Ранковий удар по Черкащині: пошкоджено об'єкт інфраструктури

17 липня 2025, 11:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці ворог завдав удару безпілотником по Канівській громаді. Зафіксовано влучання в один із об'єктів інфраструктури

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, на місці події працюють усі необхідні служби, щоби оцінити ситуацію та усунути наслідки.

Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня російська армія випустила по Україні 64 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 36 дронів, ще п'ять — локаційно втрачені.

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