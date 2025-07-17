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17 липня 2025, 10:58

На Житомирщині чоловік напав із ножем на жінку та втік до Києва

17 липня 2025, 10:58
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фото: Національна поліція
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У Звягелі, що на Житомирщині правоохоронці викрили та затримали чоловіка, який із ножем напав на 43-річну жінку та відібрав у неї особисті речі. Після злочину зловмисник утік до столиці, де його розшукали оперативники

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому на одній з вулиць райцентру. Зловмисник раптово підійшов до постраждалої та замахнувся ножем, намагаючись завдати удару. Захищаючись, жінка схопилася рукою за лезо та отримала порізи.

Нападник відібрав у неї рюкзак, в якому знаходились мобільний телефон та інше майно.Жінка одразу звернулася по допомогу до перехожого, який викликав поліцію.

Правоохоронці розпочали розшук нападника. Неподалік місця події в лісопосадці вони знайшли викрадене — чоловік викинув речі.

Переглянувши відео з камер спостереження та опитавши свідків, поліція встановила особу нападника — ним виявився 24-річний місцевий житель. Після розбою він поїхав до Києва, де його затримали.

Слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали 53-річного місцевого жителя, який під час конфлікту з комунальником вдарив його ножем.

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