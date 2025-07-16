Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

В Індустріальному районі Дніпра патрульні зупинили підозрілого чоловіка біля залізничних колій. Він поводився нервово і намагався уникнути контакту з поліцейськими. Коли його зупинили та запитали про мету перебування в цьому місці, чоловік не зміг чітко пояснити свої дії та заплутався у відповідях.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу

Після того, як правоохоронці поцікавилися, чи не знімав він об'єкти інфраструктури, громадянин погодився показати вміст свого телефону. На фотографіях інспектори помітили зображення пакунку з координатами місця його розташування. Затриманий зізнався, що мав намір забрати згаданий пакунок, у якому, за його словами, були наркотики.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У присутності понятих поліцейські вилучили схованку. У пакеті виявили два фасовані поліетиленові згортки з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Загальна вага знахідки - близько 420 грамів. Затриманого доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування обставин.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють походження вилученої речовини та її зв’язок із незаконним обігом наркотиків у місті.

Раніше повідомлялося, у Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину.