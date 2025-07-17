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17 июля 2025, 01:50

В Днепре осудили мужчину, взорвавшего авто прокурора

17 июля 2025, 01:50
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В Днепре получил приговор устроивший взрыв в результате инцидента серьезные ожоги. В результате инцидента серьезные ожоги получил один из прокуроров

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре суд утвердил соглашение о признании виновности по делу о государственной измене и террористическом акте. Сам инцидент произошел 6 июня этого года. В городе взорвался автомобиль, внутри которого находился прокурор: пострадавший получил ожоги и рваные раны рук и ног.

Выяснилось, что за час до взрыва судимый ранее мужчина разместил под двигатель машины рюкзак с взрывным устройством. Злоумышленник прибыл к месту инцидента за три часа до взрыва. Он имитировал телефонный разговор, но на самом деле в режиме реального времени транслировал видео куратору.

Злоумышленник был задержан на следующий день. Это оказался человек, ранее судимый за изнасилование и кражи. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Одещине задержали двух российских агентов. Известно, что они готовили ракетный удар по составу селитры в одном из морских портов. Злоумышленниками оказались 29-летний мужчина и 56-летняя женщина.

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