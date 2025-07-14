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14 июля 2025, 20:08

В Самаре 15-летняя девушка ночью спровоцировала ДТП - в салоне была 11-летняя подруга

14 июля 2025, 20:08
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Фото: иллюстративное
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В ночь на 7 июля в Самаре произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре экстренной медицины, передает RegioNews.

Около двух часов ночи легковой автомобиль въехал в забор. За рулем находилась 15-летняя девушка, рядом в салоне - ее 11-летняя подруга.

По предварительным данным, подростки самостоятельно управляли транспортным средством без сопровождения взрослых. В результате столкновения обе девочки получили травмы средней степени тяжести. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

На место аварии быстро прибыли медики. Бригады экстренной помощи оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их в ближайшее медучреждение. Обстоятельства происшествия, в частности как именно девушки оказались за рулем ночью, выясняют правоохранители.

Напомним, в Киевской области в ДТП пострадал несовершеннолетний.

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