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14 липня 2025, 08:13

Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровщині: поранені 3 цивільних, серед них — діти

14 липня 2025, 08:13
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фото: Сергій Лисак
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Вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Внаслідок влучань у двох районах області постраждали троє цивільних

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Дніпровському районі постраждали троє людей.

"Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік — "важкий", — поінформував очільник ОВА.

Через обстріли зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири — пошкоджені.

На Криворіжжі виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Нікопольщину окупанти атакували FPV-дронами й артилерією. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували ударними БпЛА Самар на Дніпропетровщині. У місті пошкоджена школа та житлові будинки.

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РФ війна окупанти діти Дніпропетровська область дрон БПЛА Лисак Сергій Петрович постраждалі шахед
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