Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровщині: поранені 3 цивільних, серед них — діти
Вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Внаслідок влучань у двох районах області постраждали троє цивільних
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
У Дніпровському районі постраждали троє людей.
"Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік — "важкий", — поінформував очільник ОВА.
Через обстріли зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири — пошкоджені.
На Криворіжжі виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Нікопольщину окупанти атакували FPV-дронами й артилерією. На щастя, минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували ударними БпЛА Самар на Дніпропетровщині. У місті пошкоджена школа та житлові будинки.