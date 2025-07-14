Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровщині: поранені 3 цивільних, серед них — діти

фото: Сергій Лисак

Вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Внаслідок влучань у двох районах області постраждали троє цивільних

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Дніпровському районі постраждали троє людей.

"Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік — "важкий", — поінформував очільник ОВА.

Через обстріли зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири — пошкоджені.

На Криворіжжі виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Нікопольщину окупанти атакували FPV-дронами й артилерією. На щастя, минулося без загиблих та поранених.