фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

14 липня в місті Златопіль на Харківщині стався обстріл, унаслідок якого загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них дитина. За повідомленнями правоохоронців, російські окупанти атакували населений пункт двома безпілотниками типу "Герань-2". Під час обстрілу було пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки та кілька автомобілів.

Жертвою нападу стала 57-річна місцева мешканка, яка померла від отриманих травм. Її 13-річна донька отримала численні осколкові поранення, а також постраждали ще п’ятеро жінок і четверо чоловіків з різними травмами. Усіх постраждалих було оперативно госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу постраждалим та документують наслідки обстрілу. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту, а медики борються за життя поранених.

Раніше повідомлялося, Росія обстріляла Харківщину: є поранені, загиблий та знищене пшеничне поле.