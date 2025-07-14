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14 липня 2025, 17:07

На Харківщині внаслідок обстрілу БпЛА загинула жінка, поранено 10 осіб: поліція оприлюднила кадри

14 липня 2025, 17:07
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фото: Національна поліція України
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Внаслідок обстрілу безпілотниками загинула жінка, а ще десятеро людей отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

14 липня в місті Златопіль на Харківщині стався обстріл, унаслідок якого загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них дитина. За повідомленнями правоохоронців, російські окупанти атакували населений пункт двома безпілотниками типу "Герань-2". Під час обстрілу було пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки та кілька автомобілів.

Наслідки обстрілів Харківщини 14 липняНаслідки обстрілів Харківщини 14 липняНаслідки обстрілів Харківщини 14 липняНаслідки обстрілів Харківщини 14 липняНаслідки обстрілів Харківщини 14 липняНаслідки обстрілів Харківщини 14 липня

Жертвою нападу стала 57-річна місцева мешканка, яка померла від отриманих травм. Її 13-річна донька отримала численні осколкові поранення, а також постраждали ще п’ятеро жінок і четверо чоловіків з різними травмами. Усіх постраждалих було оперативно госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу постраждалим та документують наслідки обстрілу. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту, а медики борються за життя поранених.

Раніше повідомлялося, Росія обстріляла Харківщину: є поранені, загиблий та знищене пшеничне поле.

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