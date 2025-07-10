Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися громади Нікопольського та Синельниківського районів. Ворог використовував як артилерію, так і ударні безпілотники, у тому числі FPV-дрони та авіаційні керовані бомби (КАБи).

На Нікопольщині внаслідок атаки загинув чоловік. Також постраждала 22-річна дівчина, яку госпіталізували. Її стан не критичний - лікування вона проходитиме амбулаторно. Під обстріли потрапили райцентр, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Зазнала пошкоджень критична інфраструктура, ліцей, житлові будинки - як багатоповерхові, так і приватні. Унаслідок влучань виникли кілька пожеж, зокрема вигорів легковий автомобіль. Постраждало й місцеве підприємство.

Не оминули удари й Синельниківський район. Ворог атакував Межівську, Новопавлівську, Великомихайлівську та Покровську громади. Ударні дрони та КАБи влучили в інфраструктуру та сільгосппідприємство. Також пошкоджено транспорт. В окремих районах фіксували займання, спричинені вибухами.

Нагадаємо, росіяни на Дніпропетровщині вбили чоловіка дроном.