Росія атакувала громади Дніпропетровщини: є загиблий і поранена
Упродовж доби 10 липня російські війська продовжили масовані обстріли територій Дніпропетровської області
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під вогнем опинилися громади Нікопольського та Синельниківського районів. Ворог використовував як артилерію, так і ударні безпілотники, у тому числі FPV-дрони та авіаційні керовані бомби (КАБи).
На Нікопольщині внаслідок атаки загинув чоловік. Також постраждала 22-річна дівчина, яку госпіталізували. Її стан не критичний - лікування вона проходитиме амбулаторно. Під обстріли потрапили райцентр, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Зазнала пошкоджень критична інфраструктура, ліцей, житлові будинки - як багатоповерхові, так і приватні. Унаслідок влучань виникли кілька пожеж, зокрема вигорів легковий автомобіль. Постраждало й місцеве підприємство.
Не оминули удари й Синельниківський район. Ворог атакував Межівську, Новопавлівську, Великомихайлівську та Покровську громади. Ударні дрони та КАБи влучили в інфраструктуру та сільгосппідприємство. Також пошкоджено транспорт. В окремих районах фіксували займання, спричинені вибухами.
Нагадаємо, росіяни на Дніпропетровщині вбили чоловіка дроном.