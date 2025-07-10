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10 июля 2025, 18:56

Россия атаковала громады Днепропетровской области: есть погибший и раненая

10 июля 2025, 18:56
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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В течение суток 10 июля российские войска продолжили массированные обстрелы территорий Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под огнем оказались громады Никопольского и Синельниковского районов. Враг использовал как артиллерию, так и ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны и авиационные управляемые бомбы (КАБы).

На Никопольщине в результате атаки погиб мужчина. Также пострадала 22-летняя девушка, которую госпитализировали. Ее состояние не критическое - лечение она будет проходить амбулаторно. Под обстрелы попали райцентр, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Получила повреждения критическая инфраструктура, лицей, жилые дома - как многоэтажные, так и частные. В результате попаданий возникли несколько пожаров, в частности выгорел легковой автомобиль. Пострадало и местное предприятие.

Не обошли удары и Синельниковский район. Враг атаковал Межевскую, Новопавловскую, Великомихайловскую и Покровскую громады. Ударные дроны и КАБы попали в инфраструктуру и сельхозпредприятие. Также поврежден транспорт. В отдельных районах фиксировали возгорания, вызванные взрывами.

Напомним, россияне на Днепропетровщине убили мужчину дроном.

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