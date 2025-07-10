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10 липня 2025, 14:55

Росіяни на Дніпропетровщині вбили чоловіка дроном

10 липня 2025, 14:55
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Ілюстративне фото
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На Дніпропетровщині внаслідок атаки загинув чоловік. Лікарі боролись за його життя

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, це сталось у Покровській громаді (Нікопольщина). Там загинув 67-річний чоловік. Місцевий житель отримав поранення через удар російським дроном. Його госпіталізували медики у тяжкому стані, проте, на жаль, врятувати життя чоловіка не вдалось.

"Щирі співчуття рідним", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували дронами Херсонщину. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик. Він знаходився вдома зі своєю прабабусею.

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