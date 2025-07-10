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10 липня 2025, 15:17

На Дніпропетровщині вилучено понад 80 кущів конопель у 35-річного жителя

10 липня 2025, 15:17
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Чоловік вирощував більше 80 кущів конопель у приватному будинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські з Софіївки викрили чоловіка, який незаконно вирощував нарковмісні рослини у Дніпропетровській області. Під час обшуку у помешканні 35-річного жителя правоохоронці вилучили понад 80 кущів конопель.

Слідчі дії пройшли 7 липня за участі співробітників відділення поліції №9 Криворізького районного управління. Усе вилучене направили на експертне дослідження, яке має підтвердити склад і кількість наркотичних рослин.

За фактом незаконного вирощування відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії заборонені і караються законом.

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