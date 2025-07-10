На Дніпропетровщині вилучено понад 80 кущів конопель у 35-річного жителя
Чоловік вирощував більше 80 кущів конопель у приватному будинку
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Поліцейські з Софіївки викрили чоловіка, який незаконно вирощував нарковмісні рослини у Дніпропетровській області. Під час обшуку у помешканні 35-річного жителя правоохоронці вилучили понад 80 кущів конопель.
Слідчі дії пройшли 7 липня за участі співробітників відділення поліції №9 Криворізького районного управління. Усе вилучене направили на експертне дослідження, яке має підтвердити склад і кількість наркотичних рослин.
За фактом незаконного вирощування відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії заборонені і караються законом.
Раніше повідомлялося, на Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома.