фото: ДСНС України

Ворожа атака на житловий сектор у Нікополі ледь не призвела до трагедії

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У Нікополі вдень 10 липня внаслідок ворожої атаки дрону сталося займання легкового автомобіля. За попередніми даними, в місто влучив FPV-дрон, через що авто спалахнуло. Інцидент стався у житловому секторі, тож ситуація могла мати серйозні наслідки.

Наслідки влучання ворожого дрона

Пожежа охопила площу близько шести квадратних метрів. На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шестеро рятувальників за допомогою спеціалізованої техніки швидко локалізували та загасили вогонь.

Найголовніше - обійшлося без жертв. Проте пошкоджений транспортний засіб зазнав значних матеріальних втрат.

Раніше повідомлялося про масштабну пожежу на Київщині: через нічну атаку загорілося підприємство, постраждала жінка.