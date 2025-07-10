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10 липня 2025, 14:35

У Нікополі через удар дрона загорівся легковик: фото з місця події

10 липня 2025, 14:35
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фото: ДСНС України
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Ворожа атака на житловий сектор у Нікополі ледь не призвела до трагедії

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У Нікополі вдень 10 липня внаслідок ворожої атаки дрону сталося займання легкового автомобіля. За попередніми даними, в місто влучив FPV-дрон, через що авто спалахнуло. Інцидент стався у житловому секторі, тож ситуація могла мати серйозні наслідки.

Наслідки влучання ворожого дрона

Пожежа охопила площу близько шести квадратних метрів. На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шестеро рятувальників за допомогою спеціалізованої техніки швидко локалізували та загасили вогонь.

Найголовніше - обійшлося без жертв. Проте пошкоджений транспортний засіб зазнав значних матеріальних втрат.

Раніше повідомлялося про масштабну пожежу на Київщині: через нічну атаку загорілося підприємство, постраждала жінка.

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Нікополь пожежа атака Дніпропетровська область авто ДСНС обстріл
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