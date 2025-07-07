Фото: ОВА

Росіяни вчергове завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки серед місцевих є постраждалі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 7 липня протягом доби росіяни атакували Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Обстріли були дронами та артилерією. Внаслідок атаки росіян постраждав 55-річний чоловік.

"Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємство, авто, лінії електропередач. Сталося кілька пожеж – горіли приватний будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Всі рятувальники приборкали", - додав голова ОВА.

Також на Синельниківщині під ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Агресор цілив безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. Загорівся приватний будинок, поля з пшеницею, суха трава. Пошкоджені авто та інфраструктура.

Крім того, у Марганецькій громаді 36-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російським дроном. У стані середньої тяжкості його госпіталізували медики.

Нагадаємо, зранку 7 липня російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога постраждали 20 людей. Також загорілись житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.