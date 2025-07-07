Через російські бомбардування Донеччини 7 цивільних загинули і 15 поранені
Минулої доби, 6 липня, російські окупаційні війська завдали 3 203 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули семеро цивільних, постраждали 15 мирних мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селища Новогригорівка, Олександрівка, а також села Андріївка, Голубівка, Гришине, Криниці, Куроїдівка, Михайлівка, Некременне, Новий Донбас, Очеретине, Райське, Світле та Староварварівка.
"Руйнувань зазнали 137 цивільних об’єктів, з них 79 житлових будинків", — йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби:
- По Костянтинівці росіяни вдарили шістьма авіабомбами "КАБ-250" та артилерією — вбили чотирьох цивільних осіб, ще одну поранили. Пошкоджені сім багатоквартирних і 23 приватних будинки, заклад освіти, котельня, дві адмінбудівлі, дві крамниці, два нежитлових приміщення та цивільне авто.
- Дружківку війська РФ атакували п’ятьма дронами різного типу — двоє людей загинули, одна поранена. Пошкоджений багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля, два цивільних автомобілі та бульдозер.
- Один загиблий і один поранений — у Новогригорівці Дружківської громади, яку ворог обстріляв двома БПЛА "Герань-2". Пошкоджені чотири приватних оселі. Райське Дружківської громади зазнало вісім обстрілів із застосуванням БПЛА "Герань-2" — є поранений, пошкоджені 11 приватних будинків.
- На Краматорськ окупанти спрямували пятьь БПЛА "Герань-2" — поранили двох мешканців, пошкодили один багатоквартирний і чотири приватних будинки, заклад освіти й адмінбудівлю. В Андріївці — двоє постраждалих, пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Криницях три дрони пошкодили адмінбудівлю, будинок культури та спорткомплекс.
- Два удари Росія завдала по Слов’янську — двоє цивільних осіб зазнали поранень, пошкоджені чотири багатоквартирних і три приватних будинки, три заклади освіти, гуртожиток, автомийку та 18 автомобілів.
- Внаслідок влучання безпілотників "Герань-2" в Олександрівці травмовані троє людей, пошкоджені дві приватних оселі і три авто, в Староварварівці — шість будинків, у Голубівці — приватний будинок і авто, у Михайлівці — приватну оселю та адмінбудівлю, в Очеретиному — сільськогосподарський об’єкт.
- У Покровську поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний і приватний будинки. У Світлому Добропільської громади ворожий дрон травмував цивільну особу, пошкодив цивільне авто. У Новому Донбасі пошкоджений приватний будинок.
- По Родинському війська РФ вдарили бомбою "КАБ-250" та двома FPV-дронами. Загарбники пошкодили багатоквартирний і три приватних будинки. У Гришиному КАБ зруйнував приватну оселю. У Білицькому FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок масованих обстрілів Херсонщини загинули двоє мирних мешканців, постраждали дев'ятеро цивільних.