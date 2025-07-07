Фото: ОВА

Россияне в очередной раз нанесли удары по Днепропетровской области. В результате атаки среди местных пострадавших

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 7 июля в течение суток россияне атаковали Никополь, а также Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую общины. Обстрелы были дронами и артиллерией. В результате атаки россиян пострадал 55-летний мужчина.

"Повреждены инфраструктура, многоэтажка, предприятие, авто, линии электропередач. Случилось несколько пожаров – горели частный дом и хозяйственное сооружение, поле с пшеницей и сухая трава. Все спасатели укротили", - добавил глава ОВА.

Также на Синельниковщине под ударом были Великомихайловская, Покровская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская общины. Агрессор целил беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. Загорелся частный дом, поля с пшеницей, сухая трава. Повреждены авто и инфраструктура.

Кроме того, в Марганецкой общине 36-летний мужчина получил ранения в результате атаки российским дроном. В средней тяжести его госпитализировали медики.

Напомним, утром 7 июля российские военные нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага пострадали 20 человек. Также загорелись жилые дома, админздание, корпус одного из вузов города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.