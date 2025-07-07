У Дніпрі судитимуть чиновника, який організував корупційну схему на ліжках для військових

фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який допустив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок за суттєво завищеною вартістю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що меблі закуповували для побутових потреб військовослужбовців частин, дислокованих у Дніпропетровській області. Переможцем тендеру стала київська компанія, яка отримала з бюджету 28 млн грн за постачання ліжок.

"Згідно з висновками судових експертиз, вартість продукції була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Реальна ціна аналогічних меблів — близько 18 млн грн. Таким чином, державі було завдано збитків на майже 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Начальнику управління інкримінують ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині переплатили майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових.