На Дніпропетровщині переплатили майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових

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Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5000 двоярусних ліжок за завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5000 ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області. Переможцем торгів стала столична компанія, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

"За висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За скоєне начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині представника Держпродспоживслужби піймали на хабарі.