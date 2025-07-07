В Днепре будут судить чиновника, организовавшего коррупционную схему на кроватях для военных

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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, допустившего закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей по существенно завышенной стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что мебель закупалась для бытовых нужд военнослужащих частей, дислоцированных в Днепропетровской области. Победителем тендера стала киевская компания, получившая из бюджета 28 млн грн за поставку кроватей.

"Согласно выводам судебных экспертиз, стоимость продукции была завышена более чем на 30% по сравнению с рыночной. Реальная цена аналогичной мебели - около 18 млн грн. Таким образом, государству был нанесен ущерб почти на 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Начальнику управления инкриминируют ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение к службе военного служебного лица в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Днепропетровской области переплатили почти 10 млн грн при закупке коек для военных.