Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Порушник ігнорував вимогу патрульних зупинитися, але його авто заблокували після невдалої спроби втечі

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі патрульні зупинили водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння та без водійських прав. Інцидент стався в Новокодацькому районі. Правоохоронці помітили, як автомобіль "Москвич" порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу зупинитися водій не відреагував і намагався втекти. Поліцейським вдалося заблокувати транспортний засіб та затримати порушника.

Під час перевірки інспектори зафіксували ознаки вживання заборонних засобів. Крім того, під час встановлення особи з’ясувалося, що чоловік ніколи не мав водійського посвідчення. На місце події викликали медиків, а сам водій погодився пройти огляд у медичному закладі.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за кількома статтями, серед яких - керування транспортом без документів, ознаки наркотичного сп’яніння та ігнорування вимоги зупинки. Зараз водія відсторонено від керування автомобілем. Результати медичних аналізів будуть готові орієнтовно через 10 днів.

Раніше повідомлялося, двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW.