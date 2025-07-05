Трагедія на пляжі у Дніпрі: потонув 54-річний чоловік

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У суботу вдень, 5 липня, на пляжі житлового масиву Придніпровський у Самарському районі Дніпра потонув чоловік

Про це повідомило ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Зазначається, що до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час купання чоловік зник під водою

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони провели візуальне обстеження водойми, після чого розпочали пошукові роботи.

Тіло потонулого, 1971 року народження, було виявлено на глибині 4 метри та на відстані 25 метрів від берега.

До рятувальної операції залучили 8 фахівців ДСНС та 2 одиниці техніки.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, минулими вихідними на водоймах Рівненщини потонули двоє людей.