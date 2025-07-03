Фото: Marca

3 липня в ДТП в Іспанії загинув 28-річний Дієго Жота та його 25-річний брат Андре Сілва. За словами свідків, їхнє авто загорілось

Про це повідомляє Marca, передає RegioNews.

Аварія сталась у провінції Самора (Іспанія) на шосе А-65. Автомобіль футболіста з'їхав з дороги й загорівся. За словами свідків, це сталось приблизно о 1:30 ночі за місцевим часом. 28-річний Діогу Жота їхав у авто разом зі своїм братом, 25-річним футболістом "Пенафіеля" Адре Сілвою. На жаль, обидва брати загинули внаслідок ДТП.

Футбольний клуб Ліверпуль прокоментував трагічну загибель їхнього футболіста. У заяві клубу зазначили, що не будуть давати жодних коментарі й просять поважати приватність родини, друзів, товаришів по команді та співробітників клубу Діогу та Андре. Клуб обіцяв надавати їм повну підтримку.

Довідка. Діогу Жота — португальський футболіст, грав на позиції нападника та крайнього півзахисника. Він виступав за "Порту", "Вулвергемптон", молодіжну збірну Португалії. З 2020 року Жота грав у англійській лізі у Ліверпулі.

Лише 22 червня цього року Діогу одружився зі своєю дівчиною Руте Кардосо. У пари троє дітей.