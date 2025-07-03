Внаслідок атаки РФ загинув працівник Полтавської ОВА

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Сьогодні під час ворожої атаки дронами по Полтаві загинув працівник Полтавської ОВА Олександр Ляшик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Йому був лише 21 рік. Чоловік навчався в магістратурі Полтавського державного аграрного університету. На початку 2025 року Олександр прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом.

"Життя Олександра обірвав цинічний ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, російські безпілотники масовано атакували Полтаву.