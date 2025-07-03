Внаслідок атаки РФ загинув працівник Полтавської ОВА
Сьогодні під час ворожої атаки дронами по Полтаві загинув працівник Полтавської ОВА Олександр Ляшик
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
Йому був лише 21 рік. Чоловік навчався в магістратурі Полтавського державного аграрного університету. На початку 2025 року Олександр прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом.
"Життя Олександра обірвав цинічний ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 3 липня, російські безпілотники масовано атакували Полтаву.
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