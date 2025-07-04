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На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена
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04 июля 2025, 14:15

На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена

04 июля 2025, 14:15
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фото: Национальная полиция Украины
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Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, попавшего под колеса двух авто на Центральном мосту в Днепре

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Вечером 27 июня, около 22:00, на Центральном мосту в Днепре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. Пока его личность остается неустановленной. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь в выяснении обстоятельств аварии и установлении личности погибшего.

Согласно предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть слева направо, когда его зацепило левое зеркало автомобиля BMW X3, двигавшегося по левой полосе моста. После этого потерпевший упал на дорогу. В этот момент сзади близился автомобиль Skoda Octavia, водитель которого также не успел избежать наезда на уже лежащего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция представила описание внешности погибшего: на вид 50-55 лет, рост около 170-175 см, телосложение худощавое, лицо лысее с короткой бородкой. Особых примет или татуировок не обнаружено. Мужчина был одет в темно-синюю рубашку, темные шорты и кроссовки Nike.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто стал свидетелем происшествия или имеет записи с автомобильных видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент аварии или передвижения пешехода. Сообщить любую важную информацию можно по телефону 096-994-26-58 или на горячую линию 102.

Ранее сообщалось, что в трагическом ДТП погиб известный футболист ФК Ливерпуль: без отца остались трое детей.

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