20:29  03 липня
Внаслідок атаки РФ загинув працівник Полтавської ОВА
17:18  03 липня
Завтра в Україні прогнозують спеку до +35 градусів
16:38  03 липня
У Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 21:13

На Дніпропетровщині чиновники вкрали мільйони на будівництві майданчиків для дітей

03 липня 2025, 21:13
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині будуть судити учасників схеми розкрадання майже 7,5 мільйона гривень. Серед учасників схеми один з депутатів Дніпра

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі скерували до суду акт стосовно депутата міськради, директора та заступника комунального підприємства, а також ще чотирьох учасників організованої групи, зокрема підприємців. Йдеться про розкрадання майже 7,5 мільйона гривень. Ці гроші виділялись на облаштування дитячих майданчиків.

У 2023-2024 роках під час виконання робіт зловмисники вносили до актів виконаних будівельних робіт неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості матеріалів. Після цього документи з фейковими даними були підписані.

Компанія-підрядник отримала на 7,5 мільйона гривень більше. Ці гроші учасники схеми розділили між собою. Серед них — депутат міськради Дніпра, директор і заступник комунального підприємства та ще чотири учасники схеми.

Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили розкрадання бюджету під час закупівлі укриттів. До схеми був причетний директор компанії, яка спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. За даними правоохоронців, учасники схеми отримали підозри за привласнення понад 14 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти строительство розкрадання Дніпро
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
У Полтаві зросла кількість поранених після атаки росіян
03 липня 2025, 22:29
У небі над Україною майже 100 "Шахедів"
03 липня 2025, 22:18
Стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині
03 липня 2025, 21:49
Освіта "під землею": у Запоріжжі будують ще одну "підземну" школу
03 липня 2025, 21:46
Притулу помітили з годинником вартістю майже 200 000 грн
03 липня 2025, 21:39
Над Києвом збили ворожий дрон
03 липня 2025, 21:24
На Київщину летять понад 20 "Шахедів"
03 липня 2025, 20:43
Заробляв гроші і віддавав на допомогу маленьким українцям: Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру з Данії
03 липня 2025, 20:33
Внаслідок атаки РФ загинув працівник Полтавської ОВА
03 липня 2025, 20:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »