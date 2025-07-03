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На Дніпропетровщині будуть судити учасників схеми розкрадання майже 7,5 мільйона гривень. Серед учасників схеми один з депутатів Дніпра

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі скерували до суду акт стосовно депутата міськради, директора та заступника комунального підприємства, а також ще чотирьох учасників організованої групи, зокрема підприємців. Йдеться про розкрадання майже 7,5 мільйона гривень. Ці гроші виділялись на облаштування дитячих майданчиків.

У 2023-2024 роках під час виконання робіт зловмисники вносили до актів виконаних будівельних робіт неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості матеріалів. Після цього документи з фейковими даними були підписані.

Компанія-підрядник отримала на 7,5 мільйона гривень більше. Ці гроші учасники схеми розділили між собою. Серед них — депутат міськради Дніпра, директор і заступник комунального підприємства та ще чотири учасники схеми.

Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили розкрадання бюджету під час закупівлі укриттів. До схеми був причетний директор компанії, яка спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. За даними правоохоронців, учасники схеми отримали підозри за привласнення понад 14 мільйонів гривень.