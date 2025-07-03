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03 липня 2025, 12:00

Окупанти вдарили КАБом по Дніпропетровщині: є жертва

03 липня 2025, 12:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці, 3 липня, російська авіація атакувала КАБом Великомихайлівську громаду. Внаслідок обстрілу загинув житель Синельниківського району

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через ворожий авіаудар зайнявся приватний житловий будинок.

"На жаль, загинув чоловік. Щирі співчуття рідним", – поінформував Сергій Лисак.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські дрони. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 11 — поранені.

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РФ війна окупанти Дніпропетровська область жертва Лисак Сергій Петрович авіаудар КАБ
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