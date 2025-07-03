Оккупанты ударили КАБом по Днепропетровщине: есть жертва
Сегодня утром, 3 июля, российская авиация атаковала КАБом Великомихайловскую общину. В результате обстрела погиб житель Синельниковского района
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Из-за вражеского авиаудара загорелся частный жилой дом.
"К сожалению, погиб мужчина. Искренние соболезнования родным", – проинформировал Сергей Лысак.
Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские дроны. Несколько из них попали в здание ТЦК.
В результате ударов погибли два человека, еще 11 — ранены.
Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистраторВсе новости »
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