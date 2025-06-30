Кривий Ріг після удару БпЛА: фото з місця атаки

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У понеділок вранці, 30 червня, росіяни атакували Кривий Ріг дронами. У результаті удару було пошкоджено автомобілі, будівлю та отримали поранення троє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вибухова хвиля пошкодила п'ять автомобілів та спричинила пожежу в одній з будівель.

На місці працюють підрозділи ДСНС, яким вдалося ліквідувати займання.

Нагадаємо, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив влучання внаслідок атаки БпЛА. За його словами, внаслідок обстрілу поранено трьох людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі опублікували відео моменту прильоту в ТЦК Кривого Рогу.

Як зазначили в Сухопутних військах, військовослужбовці та цивільні працівники установи під час тривоги перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.