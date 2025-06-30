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30 червня 2025, 11:08

Атака дронів на Кривий Ріг: троє поранених, один – у тяжкому стані

30 червня 2025, 11:08
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 30 червня, в Кривому Розі пролунала серія вибухів після фіксації ворожих безпілотників. У місті та регіоні оголошували повітряну тривогу

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.

Він підтвердив влучання внаслідок атаки БпЛА та закликав мешканців зберігати інформаційну тишу. За його словами, внаслідок обстрілу поранено трьох людей, один із них перебуває у тяжкому стані — його вже оперують.

Для постраждалих розгортають штаб допомоги у місцевому палаці культури. Там можна отримати будівельні матеріали, оформити заяву на матеріальну допомогу від міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що російські дрони-камікадзе типу "Шахед" влучили по ТЦК (територіальний центр комплектування). За попередньою інформацією, було щонайменше два "прильоти".

Інформація уточнюється.

Як відомо, повітряну тривогу для Дніпропетровської області оголосили близько 08:40. Вже о 09:11 сигнал небезпеки пролунав для Кривого Рогу та територіальної громади. Орієнтовно о 09:51 у місті прогриміли перші вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня російська армія випустила по Україні 107 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Влучання БпЛА зафіксували у 15 локаціях, падіння збитих дронів виявили на двох локаціях.

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вибух Дніпропетровська область Кривий Ріг дрон шахед російська армія поранені
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