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30 июня 2025, 13:57

Кривой Рог после удара БпЛА: фото с места атаки

30 июня 2025, 13:57
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фото: ГСЧС Днепропетровщины
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В понедельник утром, 30 июня, россияне атаковали Кривой Рог дронами. В результате удара были повреждены автомобили, здание и получили ранения три человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Взрывная волна повредила пять автомобилей и спровоцировала пожар в одном из зданий.

На месте работают подразделения ГСЧС, которым удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил попадание в результате атаки БпЛА. По его словам, в результате обстрела ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали видео момента прилета в ТЦК Кривого Рога.

Как отметили в Сухопутных войсках, военнослужащие и гражданские работники учреждения во время тревоги находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

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Днепропетровская область Кривой Рог война БПЛА российская армия ГСЧС гражданские раненые
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