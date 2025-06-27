РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та понад десяток поранених

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Сьогодні вдень Росія вдарила балістикою по Дніпропетровщині. У місті Самар внаслідок атаки є загиблі та більше десяти постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, на цей момент відомо про трьох загиблих внаслідок ворожого обстрілу. Поранення отримали 14 осіб.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в Дніпрі кількість загиблих через ракетний удар 24 червня зросла до 21 особи. Ще 2 людей загинуло у місті Самар.