РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и более десятка раненых
Сегодня днем Россия ударила баллистикой по Днепропетровщине. В городе Самар в результате атаки погибли и более десяти пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеского обстрела. Ранения получили 14 человек.
Информация уточняется.
Напомним, в Днепре количество погибших из-за ракетного удара 24 июня возросло до 21 человека. Еще 2 человека погибли в городе Самар.
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