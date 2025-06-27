РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и более десятка раненых

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Сегодня днем Россия ударила баллистикой по Днепропетровщине. В городе Самар в результате атаки погибли и более десяти пострадавших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеского обстрела. Ранения получили 14 человек.

Информация уточняется.

Напомним, в Днепре количество погибших из-за ракетного удара 24 июня возросло до 21 человека. Еще 2 человека погибли в городе Самар.