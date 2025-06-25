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В Никополе в суд направили дело серийного мошенника, обманом завладевшего более 40 тыс. грн жителей посредством фейковой соц.помощи

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Никополе в суд направили обвинительный акт против 37-летнего мужчины, который мошенническим способом завладел более 40 тысяч гривен местных жителей. Злоумышленник предлагал социальную помощь якобы от международной организации, но на самом деле это была фейковая схема.

По данным полиции, в апреле мужчина размещал объявления в общедоступных группах в Интернете. Он предлагал помощь жителям города, но вместо подлинной поддержки жертвы переходили по фишинговым ссылкам и вводили свои банковские данные. После этого с их счетов снимались деньги в сумме от 3700 до 5000 гривен.

Получив доступ к банковским счетам, мошенник снимал денежные средства и использовал их на собственные нужды. Правоохранители установили, что этот мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

По десяти фактам мошенничества ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Дело было передано в суд 24 июня, где будет принято окончательное решение.

Следователи Никопольского районного управления полиции вместе с сотрудниками СБУ продолжают работать над документированием преступной деятельности злоумышленника.

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