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25 червня 2025, 16:11

Пенсіонер у Кривому Розі отримав з банкомата сувенірні купюри

25 червня 2025, 16:11
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фото: ілюстративне
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У Кривому Розі стався неприємний інцидент за участю 72-річного пенсіонера, який замість справжніх грошей отримав із банкомату сувенірні купюри по 500 гривень

Про це повідомляє Телеканал D1, передає RegioNews.

Це сталося на вулиці 4-й Зарічний під час зняття пенсії у відділенні Укрсиббанку.

Чоловік наполягає, що отримані ним гроші - не справжні, а банк наразі відмовляється визнавати свою провину. У банку припускають, що клієнт міг самостійно замінити справжні купюри на сувенірні. Через це родина пенсіонера звернулась до поліції та служби безпеки банку з проханням провести детальний аналіз і переглянути записи з камер відеоспостереження.

Наразі триває розслідування, а місцеві правоохоронці вивчають обставини справи, щоб встановити, чи стався технічний збій банкомату або ж інцидент має інше пояснення.

Нагадаємо, у Дніпрі та області зросла кількість жертв після ракетного удару: загинула 21 людина.

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Кривий Ріг сувенір пенсіонер банк банкомат розслідування гроші інцидент
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