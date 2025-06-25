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У Кривому Розі стався неприємний інцидент за участю 72-річного пенсіонера, який замість справжніх грошей отримав із банкомату сувенірні купюри по 500 гривень

Про це повідомляє Телеканал D1, передає RegioNews.

Це сталося на вулиці 4-й Зарічний під час зняття пенсії у відділенні Укрсиббанку.

Чоловік наполягає, що отримані ним гроші - не справжні, а банк наразі відмовляється визнавати свою провину. У банку припускають, що клієнт міг самостійно замінити справжні купюри на сувенірні. Через це родина пенсіонера звернулась до поліції та служби безпеки банку з проханням провести детальний аналіз і переглянути записи з камер відеоспостереження.

Наразі триває розслідування, а місцеві правоохоронці вивчають обставини справи, щоб встановити, чи стався технічний збій банкомату або ж інцидент має інше пояснення.

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