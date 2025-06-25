фото: Офис Генерального прокурора

В Кривом Роге осудили агентку ФСБ РФ, помогавшую врагу в наведении ракетных ударов по украинской авиации

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Regionews.

В Кривом Роге к 15 годам лишения свободы приговорена женщина, которая действовала как агент ФСБ РФ и помогала в наведении ракетных ударов по украинской авиации. Приговор вынесен публичным обвинением Донецкой областной прокуратуры по статье государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) с конфискацией имущества.

По материалам дела, в октябре 2023 года жительница города через мессенджер установила контакт с участницей агентурной сети, выступавшей посредницей между ней и куратором из ФСБ РФ. Женщина должна была передавать военную информацию, которая могла помочь врагу во взрывной деятельности против Украины.

Находясь на территории собственного домовладения, она осуществляла наблюдение за позициями украинской военной авиации в Кривом Роге. В частности, собирала сведения о расположении подземных ангаров Воздушных Сил ВСУ и других стратегически важных объектов. Вся полученная информация передавалась посредством текстовых сообщений посредницы.

Незаконные действия злоумышленницы были обнаружены и пресечены сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях. Она ждала приговора суда под стражей. Досудебное расследование продолжалось под контролем ГУ СБУ в регионе.

Напомним, в Донецкой области агентку ФСБ приговорили к 15 годам за шпионаж.