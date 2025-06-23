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Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
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23 червня 2025, 14:36

Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали

23 червня 2025, 14:36
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фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпровському районі затримали 50-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві чоловіка під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, трагедія сталася 21 червня на подвір’ї приватного домоволодіння, що належало загиблому.

Між жінкою та 51-річним чоловіком виник конфлікт. У ході сварки підозрювана вдарила опонента ножем у ділянку серця. Отримана травма виявилась смертельною - потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

На виклик прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці затримали жінку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події також було вилучено знаряддя злочину - кухонний ніж.

Наразі слідчі вже повідомили затриманій про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося про те, як вивіз тіло в коробці та сховав: в Одесі затримали чоловіка, який вбив 7-річну дитину сусідів.

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