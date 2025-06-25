В Днепре мужчина напал с ножом на коммунальщика: пострадавшего госпитализировали

фото: Национальная полиция

В Днепре полицейские задержали 53-летнего местного жителя, который во время конфликта с коммунальщиком ударил его ножом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на днях во дворе многоэтажки на улице Осенней.

По предварительным данным, во время проведения плановых работ работниками коммунального предприятия один из жильцов дома, возмущенный шумом, вышел во двор и начал ссору с работниками.

После словесного конфликта мужчина напал с ножом на одного из них, нанес ранения и скрылся с места преступления.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего оперативно задержали правоохранители.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Ровенщине полицейские задержали мужчину, который ранил знакомого ножом во время пьяной ссоры.