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24 червня 2025, 10:46

Росія атакувала Нікопольщину FPV-дронами й артилерією: є поранені

24 червня 2025, 10:46
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фото: Дніпропетровська ОВА
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Уночі та вранці 24 червня російські війська здійснили чергову атаку на Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також території Марганецької та Мирівської громад. Агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних — дві жінки (34 і 40 років) та двоє чоловіків (36 і 44 роки). Усі отримали легкі поранення й перебувають на амбулаторному лікуванні.

Обстрілами пошкоджено: адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, два приватні будинки, магазин.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки ударів ліквідовуються.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Дніпропетровська область Нікопольщина обстріли російська армія руйнування цивільні війна
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