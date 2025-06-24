Росія атакувала Нікопольщину FPV-дронами й артилерією: є поранені

фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі та вранці 24 червня російські війська здійснили чергову атаку на Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також території Марганецької та Мирівської громад. Агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних — дві жінки (34 і 40 років) та двоє чоловіків (36 і 44 роки). Усі отримали легкі поранення й перебувають на амбулаторному лікуванні.

Обстрілами пошкоджено: адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, два приватні будинки, магазин.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки ударів ліквідовуються.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.