$3 тысячи за "инвалидность": врача из Днепропетровщины поймали на взятке

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина пообещала пациенту за денежное вознаграждение повлиять на решение об установлении ему ІІ группы инвалидности. Для реализации схемы она организовала его госпитализацию в другое медицинское учреждение, где по ее инициативе диагноз искусственно "ухудшили".

После оформления соответствующей документации врач получил оговоренную сумму прямо в своем служебном кабинете.

Следователи сообщили женщине о подозрении. Ей светит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, недавно на Днепропетровщине судили двух женщин, которые являются врачами ВЛК. Они предлагали мужчине за взятку исключить его из военного учета.