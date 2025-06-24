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24 июня 2025, 11:44

$3 тысячи за "инвалидность": врача из Днепропетровщины поймали на взятке

24 июня 2025, 11:44
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили врача-невролога из Каменского, требовавшего 3 тысячи долларов США за присвоение группы инвалидности 59-летнему мужчине

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина пообещала пациенту за денежное вознаграждение повлиять на решение об установлении ему ІІ группы инвалидности. Для реализации схемы она организовала его госпитализацию в другое медицинское учреждение, где по ее инициативе диагноз искусственно "ухудшили".

После оформления соответствующей документации врач получил оговоренную сумму прямо в своем служебном кабинете.

Следователи сообщили женщине о подозрении. Ей светит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, недавно на Днепропетровщине судили двух женщин, которые являются врачами ВЛК. Они предлагали мужчине за взятку исключить его из военного учета.

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Днепропетровская область Каменское взятка Врач комиссия инвалидность полиция
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