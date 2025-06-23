Підозра в хабарі: мера Бердичева взяли під варту з можливістю застави

фото: Суспільне Житомир

21 червня у Корольовському районному суді Житомира обрали запобіжний захід для міського голови Бердичева Сергія Орлюка, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомив кореспондент Суспільного, передає RegioNews.

Зазначається, що сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою, тоді як адвокат Сергія Орлюка просив призначити цілодобовий домашній арешт.

Суддя ухвалила рішення про арешт строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 242 тис. 240 грн

Нагадаємо, 20 червня в Бердичеві затримали міського голову Сергія Орлюка за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря. За даними поліції, в авто посадовця виявили валюту.