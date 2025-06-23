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23 червня 2025, 14:20

На Дніпропетровщині судитимуть посадовицю через збитки міському бюджету на понад 2 мільйони

23 червня 2025, 14:20
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фото: Поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі посадовицю обвинувачують у службовій недбалості, через яку бюджет міста зазнав понад два мільйони гривень збитків - справу вже передано до суду

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Справу відкрито проти 55-річної жінки, яка обіймала посаду керівника групи з організації ремонтів в акціонерному товаристві "Криворізька теплоцентраль". Слідство встановило, що під час підготовки до опалювального сезону 2024–2025 років вона погодила технічну документацію на ремонт водонагрівального котла в одній із районних котелень. При цьому вартість матеріалів у документах була суттєво завищена - майже в півтора раза в порівнянні з ринковою.

Правоохоронці зазначають, що посадовиця не здійснила належного контролю за підлеглими та фактично сприяла укладенню контракту з необґрунтовано високою ціною. Це призвело до значних збитків для місцевого бюджету.

19 квітня жінці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Якщо провину доведуть у суді, їй може загрожувати покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше повідомлялося, в Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке завдало збитків понад 3 млрд грн.

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