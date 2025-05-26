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26 травня 2025, 17:57

Плата за непридатність: на Дніпропетровщині судили лікарок ВЛК

26 травня 2025, 17:57
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На Дніпропетровщині судили двох жінок, які є лікарками ВЛК. Вони пропонували чоловіку за хабар виключити його з військового обліку

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винними двох лікарок ВЛК. З'ясувалось, що влітку 2024 року лікар-невропатолог сказала громадянину, що вони з напарницею можуть вплинути на ВЛК. Вони пропонували визнати чоловіка непридатним та виключити з військового обліку. "Послуга" коштувала 10 тисяч доларів.

Згодом чоловіка оформили на стаціонарне лікування до неврологічного відділення лікарні, кажучи, що фактично перебувати він там не мусить. Лікарки встигли протягом цього часу отримати від "клієнта" 2 200 доларів та 5 000 гривень.

На суді лікарки визнали вину. Їм призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили медсестру, яка заробляла на фіктивних шлюбах для ухилянтів. Вона шукала їм жінок з інвалідністю, щоб ті могли одружитися та виїхати за кордон.

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