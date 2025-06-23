фото: полиция Днепропетровской области

В Днепровском районе задержана 50-летняя женщина, которая подозревается в убийстве мужчины во время конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, трагедия произошла 21 июня во дворе частного домовладения, принадлежавшего погибшему.

Между женщиной и 51-летним мужчиной возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемая ударила оппонента ножом в область сердца. Полученная травма оказалась смертельной – потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции. Правоохранители задержали женщину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия также было изъято орудие преступления – кухонный нож.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Продолжаются следственные действия.

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