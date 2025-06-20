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20 червня 2025, 03:55

Вивіз тіло в коробці та сховав: в Одесі затримали чоловіка, який вбив 7-річну дитину сусідів

20 червня 2025, 03:55
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фото: Нацполіція
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Жорстоке вбивство сталося 18 червня в Одесі. Зловмиснику, який перебував у розшуку ТЦК та СП, загрожує довічне позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, 31-річний зловмисник проживав поряд із родиною вбитої Соломії Тарасюк. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до оселі, де він позбавив її життя.

"Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза", — йдеться в повідомленні.

Аби приховати сліди злочину, нелюд у коробці вивіз тіло вбитої дитини за декілька кварталів, де покинув у підвалі.

Відомо, що затриманий зловмисник був у розшуку ТЦК та СП. За вбивство малолітньої дитини фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що семирічна Соломія Тарасюк ввечері 18 червня вийшла з дому і не повернулася.

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