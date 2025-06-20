Вивіз тіло в коробці та сховав: в Одесі затримали чоловіка, який вбив 7-річну дитину сусідів

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Жорстоке вбивство сталося 18 червня в Одесі. Зловмиснику, який перебував у розшуку ТЦК та СП, загрожує довічне позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, 31-річний зловмисник проживав поряд із родиною вбитої Соломії Тарасюк. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до оселі, де він позбавив її життя.

"Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза", — йдеться в повідомленні.

Аби приховати сліди злочину, нелюд у коробці вивіз тіло вбитої дитини за декілька кварталів, де покинув у підвалі.

Відомо, що затриманий зловмисник був у розшуку ТЦК та СП. За вбивство малолітньої дитини фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.