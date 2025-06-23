Депутатку із Дніпропетровщини, яка заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ, взяли під варту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Депутатку Дніпропетровської облради взяли під варту з правом застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За матеріалами ДБР Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ.

Згідно з рішенням суду її взято під варту з можливістю внесення застави у 757 тис. грн.

Зазначимо, йдеться про депутатку Дніпропетровської обласної ради Маріанну Мірошніченко.

Нагадаємо, скандал із депутаткою з Дніпра, яку звинувачують у фіктивній службі в ЗСУ, отримав неочікуване продовження.