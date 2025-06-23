На Полтавщині 22-річного поліцейського вбило електричним струмом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Попередньо, близько 14:00 під час виконання побутових ремонтних робіт 22-річний поліцейський отримав ураження електричним струмом.

"Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер на місці події", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.