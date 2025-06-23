14:36  23 июня
Женщина убила мужчину во дворе частного дома в Днепре: подозреваемую задержали
12:45  23 июня
На Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца
09:10  23 июня
В Херсоне мужчина подобрал взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках
UA | RU
UA | RU
23 июня 2025, 14:20

На Днепропетровщине будут судить чиновницу из-за ущерба городскому бюджету более чем на 2 миллиона

23 июня 2025, 14:20
Читайте також українською мовою
фото: Полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге должностное лицо обвиняют в служебной халатности, из-за которой бюджет города понес более двух миллионов гривен убытков - дело уже передано в суд

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Дело открыто против 55-летней женщины, занимавшей должность руководителя группы по организации ремонтов в акционерном обществе "Криворожская теплоцентраль". Следствие установило, что во время подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов она согласовала техническую документацию на ремонт водонагревательного котла в одной из районных котельных. При этом стоимость материалов в документах была существенно завышена – почти в полтора раза по сравнению с рыночной.

Правоохранители отмечают, что чиновница не осуществила надлежащего контроля над подчиненными и фактически способствовала заключению контракта с необоснованно высокой ценой. Это привело к значительным убыткам для местного бюджета.

19 апреля женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Если вину докажут в суде, ей может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, в Украине задержан участник международной хакерской группировки, нанесший ущерб более 3 млрд грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ущерб убытки чиновники Кривой Рог Днепропетровская область суд тепло котельня отопительный сезон
Подозрение во взятке: мэра Бердичева заключили под стражу с возможностью залога
23 июня 2025, 12:59
Россияне ударили по Никопольщине: разрушена гимназия, повреждены дома
22 июня 2025, 14:05
На Днепропетровщине заработал первый в Украине мобильный детский сад
21 июня 2025, 16:56
Все новости »
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
23 июня 2025, 15:02
Алексей Чернышев лично явился в НАБУ из-за слухов о следственных действиях
23 июня 2025, 14:44
Женщина убила мужчину во дворе частного дома в Днепре: подозреваемую задержали
23 июня 2025, 14:36
Депутатку из Днепропетровщины, которая ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ, взяли под стражу
23 июня 2025, 14:35
Будут судить трех офицеров, которые разворовывали топливо в воинской части Донецкой области
23 июня 2025, 14:13
McDonald's в Украине начинает трудоустраивать подростков с 16 лет
23 июня 2025, 14:02
Смертельное ДТП на Ровенщине: погибла 40-летняя мотоциклистка
23 июня 2025, 13:57
В Киевской области правоохранители разоблачили предприятие, которое не уплатило более 21 млн грн налогов
23 июня 2025, 13:42
Авиадар по Краматорску: количество погибших возросло до пяти
23 июня 2025, 13:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »