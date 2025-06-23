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В Кривом Роге должностное лицо обвиняют в служебной халатности, из-за которой бюджет города понес более двух миллионов гривен убытков - дело уже передано в суд

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Дело открыто против 55-летней женщины, занимавшей должность руководителя группы по организации ремонтов в акционерном обществе "Криворожская теплоцентраль". Следствие установило, что во время подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов она согласовала техническую документацию на ремонт водонагревательного котла в одной из районных котельных. При этом стоимость материалов в документах была существенно завышена – почти в полтора раза по сравнению с рыночной.

Правоохранители отмечают, что чиновница не осуществила надлежащего контроля над подчиненными и фактически способствовала заключению контракта с необоснованно высокой ценой. Это привело к значительным убыткам для местного бюджета.

19 апреля женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Если вину докажут в суде, ей может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, в Украине задержан участник международной хакерской группировки, нанесший ущерб более 3 млрд грн.